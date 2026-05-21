ラーメン店「一風堂」（運営：力の源ホールディングス）は、沖縄2店舗目で、県内初の独立店舗となる「一風堂 沖縄国際通り店」を5月28日にグランドオープンする。【画像多数】沖縄で楽しむ「一風堂」…店内やラーメン同店は、沖縄随一のメインストリート「那覇国際通り商店街」に面したビルの2階に立地。ゆいレール「県庁前駅」や「美栄橋駅」から徒歩でアクセスができ、ショッピングや観光の合間に立ち寄りやすい。フードコー