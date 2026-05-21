「一般戦」（２１日、多摩川）関口智久（４７）＝埼玉・８３期・Ｂ１＝が２日目６Ｒで、インからきっちり逃げて今節初白星を挙げた。「尾嶋（一広＝兵庫）選手は出ていたけど、何とか逃げられました。横滑りしなくなった分、差しが入らなかったのかな」と強敵を抑えての勝利を素直に喜んだ。相棒は勝率以上の動きを見せている５９号機。「あと伸びですけど伸びはいい。ペラはチルト２の名残が残っていて出足はないけど、乗り