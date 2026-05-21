【その他の画像・動画等を元記事で観る】ALIの新曲「FUNKIN’ BEAUTIFUL feat. ZORN」のMusic Videoが公開された。本楽曲は、TVアニメ『左ききのエレン』のオープニング主題歌として4月8日に配信リリースされた楽曲。feat.には日本のHIP HOPシーンを牽引するラッパー・ZORNを迎え、ALIとの初タッグが実現した。FUNK、SOUL、JAZZ、HIP HOPをクロスオーバーするALIのサウンドと、ZORNのリアルで鋭いリリックが融合した本作は、配信直