季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 前回はゲンジボタルをお伝えしましたが、今回は、光り方が大変かわいらしいヒメボタルです。 森の妖精ともいわれる、ヒメボタル。鹿屋市の神社に出かけてきました。 （女性インタ）「ヒメボタルの幻想的なあかりがいい」 （亀田気象予報士）「鹿屋市の瀬戸山神社にきています。ヒメボタルの姿をカメラに収めようと大勢の方がいらして