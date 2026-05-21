21日夕方、鹿児島から喜界島に向けて飛行していた日本エアコミューターのプロペラ機が、雷を受けた可能性があるとして鹿児島空港に引き返しました。 日本エアコミューターによりますと、21日午後4時半ごろ、鹿児島空港を出発した喜界島空港行きのプロペラ機が、午後5時ごろ、屋久島の南西の海上で雷を受けた可能性があるとして鹿児島空港に引き返しました。 近くで稲光が確認されたためで、乗客・乗員