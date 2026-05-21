全国のコンビニなどでマイナンバーカードを使って住民票が取得できるサービス。現在、鹿児島市民の住民票や印鑑登録証明書が取得できないトラブルが発生しています。 （記者）「住民票を発行してみます。メンテナンス中のため利用できないと書いてあります」 「コンビニ交付システム」はマルチコピー機でマイナンバーカードを使って住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書を取得するこ