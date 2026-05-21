鹿児島市議会の臨時会が21日開かれ、新しい議長に自民党市議団の古江尚子さんが選ばれました。議長に女性が就任するのは初めてです。 21日行われた鹿児島市議会の議長選挙に立候補したのは、自民党市議団の古江尚子さんのみで、議員45人による投票を経て、古江さんが新しい議長に選ばれました。鹿児島市議会の議長に女性が就任するのは初めてです。 （鹿児島市議会 古江尚子新議長）「今この場に立つと、緊張感と責任の重さに