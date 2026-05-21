イラン最高指導者発言報道で、再び有事リスクが台頭原油高でドル買い反応＝ロンドン為替 ロイターが「イラン最高指導者、兵器級に近い濃縮ウラン在庫は国内に留めるべきだと発言か」と複数のイラン高官発言を引用して報じた。これを受けて再び市場には緊張感が広がっている。NY原油先物は97ドル台から100ドル台へと上昇。米10年債利回りは4.57%台から4.61％台に上昇。為替市場では有事のドル買いの反応が広がっている