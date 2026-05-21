秋田朝日放送 高校文化部のインターハイとも言われる「全国高等学校総合文化祭」が７月から開催されるのを前に、高校生が曲作りに参加した大会のファンファーレが初めてお披露目されました。 高校生による芸術文化活動の祭典「全国高等学校総合文化祭」は、４５年ぶりに秋田で開催されます。21日の実行委員会では、パレードの出発式に使用する大会ファンファーレがお披露目されました。ファンフ