歌手の中尾ミエ（７９）が２１日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に出演。８０歳を目前にした心境を明かした。６月６日に誕生日を迎えると８０歳になる中尾。司会の黒柳徹子（９２）から「８０代になると怖いものなし？」と聞かれると、「やっぱりちょっと考えますね。８０はね、想像してなかったから」と正直な思いを吐露。以前に黒柳から「どうってことなかった」と言われたことを記憶しており、この