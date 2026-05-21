◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）西前頭１３枚目・玉鷲（片男波）は、１０敗目を喫し、来場所の幕内残留は厳しい状況となった。幕内最初の一番で、東十両４枚目・旭海雄（大島）に寄り切られた。今場所は幕内在位１００場所の節目も、来場所の十両転落は避けられない星数となり、「落ちるでしょ」と静かに結果を受け止めた。続けて「でも、やれるまでやりたい。十両に落ちても上がれるように頑張る。残り３番