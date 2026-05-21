◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）広島の玉村昇悟投手が、６回１失点で今季初勝利の権利を手にマウンドを降りた。今季はけがで出遅れ。１３日に地元・福井の巨人戦で今季初先発し、６回１失点で勝ち負けつかず。この日は１点リードで７回から遠藤にマウンドを譲った。４回まで先頭出塁こそなかったが、毎回走者を許す投球だった。４回２死無走者から３連打で先制を許した。２死一、三塁から成