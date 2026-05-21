Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。メインキャストが参加した同イベントでは、それぞれの役作りや見どころが語られた。【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健長男・おそ松役の末澤は第一弾主演のSnow Manからバトンを引き継ぎ「より新しい楽しい作品になった自信はあり