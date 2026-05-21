秋篠宮ご夫妻が日本とベルギーの国交樹立160年を記念する展示をご覧になりました。秋篠宮ご夫妻はきょう午前、東京・渋谷区の國學院大学博物館の特別展に足を運ばれました。この特別展は、日本とベルギーの国交樹立160周年を記念するもので、明治天皇がベルギー側に寄贈した菊の花が美しく描かれた花瓶や蒔絵を施された箱などが展示されています。ベルギーは、6月に天皇皇后両陛下の公式訪問が予定されているなど、長年にわたって