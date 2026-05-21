秋篠宮ご夫妻は２１日、東京都渋谷区の国学院大学博物館で、２３日から一般公開が始まる特別展「日本ベルギー修好１６０周年記念―美と知の交流の軌跡―」を鑑賞された。特別展は同大とベルギーのルーベン・カトリック大学の主催。１９１１年に首都・ブリュッセルで開催された「ベルギー・日本常設博覧会」に合わせて明治天皇が贈った磁器花瓶のほか、１８６６年に両国間で締結された修好通商航海条約でベルギー側が保管する調