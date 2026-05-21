栃木県で69歳の女性が殺害され、少年4人と指示役の20代夫婦が逮捕された事件で、それぞれの役割が明らかに。また指示役の竹前海斗容疑者（28）の過去を知る人を取材。その人物像が見えてきました。海斗容疑者の同級生：とにかくやんちゃでしたね。先生とかに反抗するのもあるし。サッカー部だったんですけどけっこうモテると思います。かっこいいんで、顔も。友達と肩を組み笑顔でピースサイン。同級生が「やんちゃだった」と話す