総務省は21日、高性能AIの悪用に対応するため政府がまとめたサイバーセキュリティ対策パッケージを踏まえて、所管分野に関する会合を開きました。「クロード・ミュトス」などの高性能AIをめぐっては、悪用された場合、大規模なサイバー攻撃へのリスクが懸念されています。21日の会合は、総務省の所管分野である情報通信、地方行政、そして郵便分野のサイバーセキュリティ確保を目指すもので、それぞれの分野から民間の業界団体や行