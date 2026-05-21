山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。5月14日（木）に放送された同番組には、ゲストとしてAAAの宇野実彩子とガクテンソクの奥田修二が出演。今回番組では、ピンチをチャンスに変える“あざとリカバリー術”を特集。山里は、かつて芸人仲間と合コンに参加するも、失敗をリカバリーできないまま終わったそうで…。【映像】南キャン山里が語る、リカバリ