大森山動物園の動物をモチーフにした新たなグッズが販売されています。売り上げの一部が動物園の運営費に充てられます。 グッズを制作したのは、広告デザイン制作やEC事業などを手掛ける東京の株式会社mooo-upです。大森山動物園の活性化企画の一環として、商品の購入を通じて動物園の運営を支援できる取り組みです。mooo-upによりますと、最近は動物保護や環境問題への関心が高まる一方で、支援の方法が多様化し、「ど