5月21日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。 アルティーリ千葉は、宇都宮ブレックスから退団することが明かされていたD.J・ニュービルの獲得を発表した。2シーズン連続MVPの新天地となるのは創設6年目を迎える新興クラブ。今オフは安藤誓哉（前横浜ビー・コルセアーズ）も獲得しており、大型補強で存在感を