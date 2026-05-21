5月21日（現地時間20日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーは、ホームのペイコム・センターでサンアントニオ・スパーズを122－113で下した。これで「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・ファイナルを1勝1敗のタイにした。 19日の初戦。サンダーはダブルオーバータイムにもつれた激戦を115－122で落とし、今年のプレーオフで初