柚木麻子の長編小説『BUTTER』が、河出文庫から6月15日に発売される。 【写真】期間限定で封入「〈BUTTER〉ステッカー」 本作は、婚活連続殺人事件の容疑者・梶井真奈子と、彼女を取材する週刊誌記者・町田里佳の対話を通じて、欲望と食、女性の生を描き出す長編小説。食、身体、欲望、孤独、ケアといったテーマを軸に、現代を生きる女性たちの痛みと快楽を描いている。 国内累計部数は70万部、世界累計部数