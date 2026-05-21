細野晴臣が9月11日に全世界でリリースする新作アルバム『Yours Sincerely』の、商品イメージ画像が公開された。 （関連：【画像あり】細野晴臣、9月11日に全世界でリリースする新作アルバム『Yours Sincerely』商品イメージ画像） 全10曲を収録した本作は、母性や慈悲といった人間の深層意識をテーマに、孤独や混乱の時代の先にある“調和”を静かに描いた作品となっている。配信リリー