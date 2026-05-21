就職を目指す障害者らを後押ししようと、プロバスケットボール香川ファイブアローズの選手を招いた交流イベントが香川県高松市で開かれました。 ファイブアローズの選手らが障害者らを後押し 【写真を見る】 イベントにやってきたのは、アレックス・デイビス選手とニューベリーリチャード選手です。ファイブアローズのスポンサーで障害者らの就労移行支援に取り組む団体が、利