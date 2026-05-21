シャークニンジャは、コードレススティッククリーナーの新フラグシップモデル『Shark PowerClean 360 PRO（シャーク パワークリーン サンロクマル プロ）』を、6月4日から全国の家電量販店、インターネットショップ、SharkNinja公式オンラインストア等で発売することを発表した。 【画像あり】インテリアにも馴染む上品なデザイン 本製品は、シャーク最上位のパワ&#1