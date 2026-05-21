（東京中央社）日台関係の強化や発展などを目的に活動する日本台湾親善協会（本部＝東京都）は20日、東京都内で懇親会を開き、複数の国会議員が出席した。参加者らはいずれも台湾の重要性を強調し、日本と台湾が交流や協力を継続的に深化させ、共に台湾海峡の平和と地域の安定を守るべきだとの考えで一致した。台北駐日経済文化代表処（大使館に相当）の蔡明耀（さいめいよう）副代表はあいさつで、最近の米中関係やトランプ米大統