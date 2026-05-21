（台北中央社）日本政府が防衛装備品の輸出に制約を課す「5類型」を撤廃したのを受け、顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）は20日の立法院院会（国会本会議）で、武器調達について日本に打診する可能性について問われ、「現時点では過度の情報を明かすことはできない」と明言を避けた。その上で「台日間には、インド太平洋地域の平和と安定のために互いに貢献できる力がまだある」との考えを示した。日本政府は先月21日、防衛