リーグ・ドゥ・スタッド・ランス所属の中村敬斗（25）が5月15日、Instagramを更新。北中米ワールドカップメンバーに選出されたことについて動画を公開した。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 「この度、北中米ワールドカップメンバーに選出され感無量です」と公開された動画は、中村が大会へ