ロサンゼルス・ドジャースの専属カメラマンのジョン・スーフー氏が5月18日、Instagramを更新。大谷翔平（31）のヒーローインタビューの写真を投稿した。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 「The SooHoo Scrapbook “Lit Sho”」と投稿されたのは、大谷が通訳のウィル・アイアトン（37）と共に