ハンブルク・オープン 大会期間：2026年5月19日～2026年5月23日 開催地：ドイツ ハンブルク コート：クレー（赤土） 結果：[マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ] 2 - 1 [トマス マルティン エチェベリ / テレンス アトマヌ] 試合の詳細データはこちら≫ ハンブルク・オープン第5日がドイツ ハンブルクで行われ、男子ダブルス1回戦で、マヌエル ギナール / ギド アン