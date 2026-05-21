17歳でJリーグデビュー。18歳で日本代表初選出。“天才”と呼ばれた男は、どこまでも謙虚で、温かい人だった。FC岐阜のMF山田直輝が５月21日、百年構想リーグをもって現役を引退すると発表した。昨夏、2025年７月末にインタビュー取材をさせていただいた。取材前、少し緊張していたこちらに向かって、山田は柔らかい笑顔でこう言った。「なんでも答えますよ」飾らない、等身大の一言だった。今でも昨日のことのように覚え