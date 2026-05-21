５月18日午後、リオ港に面した「明日の美術館」前の広大なスペースに、セレソン（ブラジル代表）やクラブのユニホームを着た数千人のファンが集結。ワールドカップに出場するブラジル代表26人の発表に一喜一憂した。 拍手を浴びて壇上に姿を現わしたカルロ・アンチェロッティ監督が、例によって左の眉毛を吊り上げながら、選手の氏名とクラブ名を呼び上げる。その一人ひとりに、大きな歓声が上がった。 GK３人、DF