●ＬｉＮＫＸ 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：6月23日 事業内容：金融分野を中心とした基幹システム等のモダナイゼーション事業 仮条件決定日：6月5日 想定発行価格：710円 上場時発行済み株式数：678万7400株 公募：18万9100株 売り出し：127万8600株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限22万0100株 ブックビルディング期間：6月8日～11