5月21日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― ユニリタ [東証Ｓ]決算月【3月】5/21発表（場中） 株主優待を現行のポイント制度からデジタルギフトに変更。保有株数に応じて2000～1万8000円分を贈呈する。 株探ニュース