札幌・西警察署は、2026年5月21日、札幌市西区山の手7条7丁目の工事現場で作業事故が発生したと発表しました。警察によりますと、午後4時すぎ、2階建てのアパートの解体工事中に40代の男性作業員が足場から何らかの理由で転落したということです。男性は、意識不明の状態で病院に搬送されました。男性がヘルメットなどの安全装置を着用していたかはわかっていません。警察は、転落した原因などを詳しく調べています。