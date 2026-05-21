2026年5月20日、香港メディア・香港01は、福建省漳州市のヤマモモ産地で砂糖の8000倍の甘さを持つ違法添加剤が使用された「毒ヤマモモ」が製造され、当局が5人を拘留したと報じた。記事によると、中国メディアの潜入取材により、同市のヤマモモ産地で使用禁止の防腐剤（デヒドロ酢酸ナトリウム）や砂糖の8000倍の甘さを持つ出所不明の複合甘味料が乱用されている実態が暴露された。現場の作業員が潜入記者に対し、ヤマモモを