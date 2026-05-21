中国国家市場監督管理総局は5月21日、今年4月の中国企業の信用指数が162．41に達し、3月より0．15ポイント上昇したと発表しました。4月の中国企業の信用指数ランキングで上位5業種は、金融業、電力・光熱・ガスおよび飲用水の生産・供給業、教育、製造業、水利環境および公共施設管理業でした。前月と比べて、情報伝送、ソフトウエアおよび情報技術サービス業、金融業、保健および社会福祉業の指数が顕著に上昇し、すでに3カ月連続