ソフトバンク3軍は韓国遠征で、自動投球判定システムのABS、通称「ロボット審判」を導入した試合に臨んだ。韓国プロ野球（KBO）で採用しているABSは「AutomatedBallStrikeSystem」の略で、1軍では2024年4月から、2軍では試用期間を含めて20年8月から導入している。ゾーンの高低は、上限がその選手の身長の55・75％、下限が27・04％で、打者の身長によって異なる。奥行きは、ホームベースの中間と終端から垂直に上に伸ば