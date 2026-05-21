13人組グループ・SEVENTEENのMINGYU（ミンギュ）が21日、都内で行われた『イサックトーストソース＆ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU』に出席。【別カット】歓声に照れ笑い…！パネルに隠れてしまったMINGYU美しさの秘けつを問われると、「よく食べて、よく寝て、運動して、CARAT（ファンネーム）との皆さんと会うことです」と日本語で回答。「皮膚科も通ってます」とユーモアを交え、笑いを誘った。「イサック