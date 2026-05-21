13人組グループ・SEVENTEENのMINGYU（ミンギュ）が21日、都内で行われた『イサックトーストソース＆ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU』に出席。神対応に歓声が上がった。【別カット】歓声に照れ笑い…！パネルに隠れてしまったMINGYUイベントでは、MINGYUが、イサックトーストソース＆ジャムをクラッカーに塗って試食した。自分が食べた後、通訳・みょんふぁ氏にもクラッカーに塗ってプレゼント。「僕も日本語ち