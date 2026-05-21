ドイツ・サッカー連盟は21日、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨むドイツ代表メンバー26人を発表した。主将のMFヨシュア・キミヒ(バイエルン)らが順当に選出された中、2024年8月に代表からの引退を表明したGKマヌエル・ノイアー（40＝バイエルン）が電撃復帰。5大会連続のW杯メンバー選出となった。FIFAランキング10位で、ブラジルに次ぐ歴代2位の通算4度のW杯優勝を誇るドイツ。同国を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が登