元日本ハム公式チア、ファイターズガールの人気メンバーで、アイドルに転身した塩澤美咲が原点回帰の最新ショットが公開され、反響を呼んだ。所属する「ＡＯＡＯ」の公式ＳＮＳでチアガール衣装姿が公開。塩澤も「応援得意です！」とつづった。コメント欄などでは「元本職だから当然だもんね」、「本職？天職？」、「色が変わっても似合う」、「まったく違和感がない」、「得意とかの次元を超えてる」、「説得力が違うわ」との