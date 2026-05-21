敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放つなど4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献。4勝目を挙げた。防御率が0.73に良化すると、メジャー通算204勝の球団OBも脱帽している。ドジャースの今季50試合目となった一戦。初回先頭の大谷は、相手先発バスケス