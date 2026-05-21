ボートレースびわこのＧII「第７０回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」は２１日、予選２日目が行われた。向後龍一（４４＝埼玉）は４Ｒ１枠で５着も、後半８Ｒは３枠からまくり差して１着ゴール。すぐさま立て直しに成功した。「いい感じはしない」と表情は渋い。ただ前節、江戸川ＧII・モーターボート大賞で特別戦初優出（４着）と好走。「頑張ります！とは言えるけど、明日以降のことは考えない。１走に集中ですね」とさら