２１日の阪神―中日戦（甲子園）は雨天中止。ドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２＝創価大）はベンチで試合開始を待ったが、最後までプレーボールはかからなかった。試合前練習では小雨が降る中、グラウンドでみっちりと汗を流した。筒井壮コーチとともにフェンス周辺の動きやクッションボールの処理などの外野守備を繰り返し確認。「基本的なことです。経験も少ないので、試合前のアップというよりは毎日上達しようと