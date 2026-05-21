バンダイスピリッツは、『装甲騎兵ボトムズ』より「HI-METAL R ブルーティッシュドッグ」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月22日16時より予約受付開始、2026年10月発送予定。『装甲騎兵ボトムズ』より、特徴的なガトリングガン・アイアンクローを装備した「ブルーティッシュドッグ」が登場。広い可動域、降着ポーズやパイロットの乗降を表現できる豊富なギミック類を踏襲し