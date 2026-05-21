ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第１１戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は２２日、開幕する。登玉隼百（２６＝兵庫）は前検日のスタート特訓を終え「自分としては普通くらいだと思うが、班では良さそうだねって言ってくる人もいた。とりあえず手前が鈍くてスタートが届かない。ペラの形も強気だし、また初日に乗ってどれくらい緩めるか考えます」と周りの好評価も納得せずに調整に取り組む構えだ。今節からヘルメットを新調