猫との暮らしで幸せを実感する瞬間3選 猫のちょっとした行動が、私たちを幸せな気持ちにしてくれることがあります。幸せを実感するのは、どんなときでしょうか？ 1.寄り添ってくれたとき 気がついたら猫が寄り添ってくれていたということはありませんか。落ち込んでいるときに慰めてくれるようにそばへ来てくれたら、それだけで元気になれちゃいますね。 ときには強引に膝に乗ってきたり、横になっていたらお