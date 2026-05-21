俳優の市原隼人(39)が21日、自身のインスタグラムを更新し、愛車を駆って小旅行に出たことを明かした。 【写真】腕の太さ！似合いすぎる、パワフルなR32にパワフルな市原隼人 「久しぶりに自分の時間ができたので、旅に出た。大切な方に、素敵な頂き物のお返しを直接渡しに名古屋へ…そのまま京都、長野へ行くことにした」と行程を説明した。掲載したのは「R」のエンブレムが輝くスカイラインGT―Rと車体にさりげなく手