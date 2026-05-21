「ラッキー・ラヴ」などで知られるオーストラリア出身の歌手カイリー・ミノーグが、ネットフリックスのドキュメンタリー「カイリー」の中で2021年初頭に2度目のがんと診断されていたことを明かした。カイリーは2005年に乳がんと診断され、公演キャンセルなどを余儀なくされたが、治療後に回復。今回の診断はそれ以来となるが、詳細な病状や治療内容は明かしていない。 【写真】「バ&